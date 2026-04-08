08 апреля 2026 в 20:59

В Белом доме раскрыли главное условие для переговоров с Ираном

Вашингтон будет вести переговоры с Тегераном при условии открытости Ормузского пролива, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге. По ее словам, американский лидер Дональд Трамп мог пойти только на выгодную для страны сделку.

Президент заключит лишь такую сделку, которая в полной мере будет соответствовать интересам США, — сказала Ливитт.

8 апреля Иран объявил, что теперь за каждый баррель нефти, проходящий через Ормузский пролив, необходимо платить по $1 в криптовалюте. Как сообщил Хамид Хоссейни из Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимии Ирана, такая мера нужна для того, чтобы в течение ближайших двух недель никто не смог провезти через пролив оружие.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только Иран решает, когда возобновить движение судов через Ормузский пролив. По его словам, навигация может быть открыта в любой момент, если Тегеран прекратит создавать препятствия для международного судоходства. При этом он отказался комментировать возможность проведения наземной операции США для принудительного восстановления судоходства.

