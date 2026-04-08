Прощание с Луческу началось в Бухаресте

В Бухаресте началось прощание с бывшим тренером санкт-петербургского «Зенита» и сборной Румынии по футболу Мирчей Луческу, сообщает «Страна.ua». Гроб с телом доставили на Национальный стадион, он простоит там до конца четверга, 9 апреля.

Отмечается, что в пятницу, 10 апреля, с утра начнется служба в храме Святого Элефтерия. После этого Луческу похоронят на кладбище Беллу.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Динамо» и обладатель Кубка России Сергей Некрасов ушел из жизни. Он умер в возрасте 53 лет от тяжелой болезни. Представители клуба выразили соболезнования родственникам и близким Некрасова.

До этого, в возрасте 86 лет после продолжительной болезни скончался администратор московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Машков, который проработал в клубе почти 50 лет. Машков пришел в команду в 1977 году. Игроки и болельщики называли его Батей.