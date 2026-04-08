Востоковед предположил, кто управляет Ираном от лица Хаменеи

В Иране мог произойти «мягкий переворот», когда при содействии Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) верховным лидером был избран Моджтаба Хаменеи, сказал NEWS.ru востоковед Владимир Сажин. По его мнению, сам аятолла мог погибнуть или оказаться в бессознательном состоянии, из-за чего власть перехватили генералы КСИР.

КСИР на протяжении многих десятилетий играл важную роль во внешней и внутренней политике Ирана. То есть он обладает и военной, и репрессивной, и экономической, и финансовой властью — не хватало только верховной. И теперь корпус ее получил. Думаю, что сейчас республикой руководят три-четыре генерала от имени Хаменеи, — пояснил он.

В любом случае, считает Сажин, Исламской Республики в том виде, какой мы ее знали, больше не будет. Востоковед убежден, что события последних недель сильно изменили Иран.

Вполне возможно, сохранятся атрибуты власти: флаг, герб. Может быть, сохранится даже государственное устройство и все остальное, но суть изменится, потому что к власти пришли уже другие люди. И как они дальше поведут этот корабль, сказать трудно, потому что много приходящих моментов. Это и война, и отношения с США, а также со странами Ближнего Востока, которые сейчас находятся в сильнейшей оппозиции к Тегерану, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи проходит лечение в городе Кум. По данным СМИ, аятолла находится в бессознательном состоянии и якобы не способен управлять страной.