Имущество высокопоставленной судьи и ее семьи арестовали

Суд Краснодара наложил арест на имущество судьи Хахалевой

Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Речь об антикоррупционном иске Генпрокуратуры РФ.

Октябрьским районным судом города Краснодара приняты обеспечительные меры по иску об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, — сказано в сообщении.

Согласно заявлению пресс-службы, обвиняемые использовали судебные процедуры для переоформления сельскохозяйственных земель региона в пользу компаний, связанных с супругом Хахалевой. Кроме того, они незаконно присвоили более 12,5 тысяч гектаров земель. Как отмечает ведомство, это позволило семье систематически увеличивать свои доходы, приобретая недвижимость, дорогостоящий транспорт, предметы роскоши и другие активы.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуру РФ направят материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой. Такое распоряжение отдал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.