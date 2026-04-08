08 апреля 2026 в 21:22

Имущество высокопоставленной судьи и ее семьи арестовали

Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Речь об антикоррупционном иске Генпрокуратуры РФ.

Октябрьским районным судом города Краснодара приняты обеспечительные меры по иску об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, — сказано в сообщении.

Согласно заявлению пресс-службы, обвиняемые использовали судебные процедуры для переоформления сельскохозяйственных земель региона в пользу компаний, связанных с супругом Хахалевой. Кроме того, они незаконно присвоили более 12,5 тысяч гектаров земель. Как отмечает ведомство, это позволило семье систематически увеличивать свои доходы, приобретая недвижимость, дорогостоящий транспорт, предметы роскоши и другие активы.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуру РФ направят материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой. Такое распоряжение отдал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спектакль Барщевского, слезы, сделка с совестью: как живет Лариса Долина
В МИД РФ оценили выход Молдавии из СНГ
В Ленобласти возбуждено уголовное дело после гибели десятков попугаев
"Они провалились": Трамп жестко высказался о НАТО из-за ситуации с Ираном
В одной европейской стране детям полностью запретили пользоваться соцсетями
Вучич допустил проведение выборов в Сербии этим летом
В 2026 году россияне смогут выбрать один из пяти способов увеличить пенсию
В РПЦ раскрыли важнейший признак Второго пришествия Христа
Потоки воды размывают дороги и подтапливают дома в Марий Эл и Подмосковье
Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО
Кадыров объяснил, на каких условиях Чечня отправит военных в Иран
Имущество высокопоставленной судьи и ее семьи арестовали
Обещанные в 2023 году Норвегией F-16 для Украины до сих пор не доставили
Прощание с Луческу началось в Бухаресте
В Белом доме раскрыли главное условие для переговоров с Ираном
ЦАХАЛ сняла почти все ограничения в стране на фоне перемирия с Ираном
Раскрыто, сколько тратит Пугачева на содержание своего замка в Подмосковье
Журналист погиб в результате атаки Израиля на сектор Газа
Силы ПВО заработали в Тегеране после договора о перемирии
Дочь строительного магната съездила во Вьетнам и не выжила
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

