Силы ПВО заработали в Тегеране после договора о перемирии

Система противовоздушной обороны начала работать в Тегеране вечером в среду, 8 апреля, сообщает агентство Nournews. По его данным, характерные звуки можно было услышать в центральных и западных районах города.

Причины работы ПВО не раскрываются. Примечательно, что установки противовоздушной обороны сработали на фоне двухнедельного перемирия, которое было достигнуто Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что Вашингтон намерен заполучить иранский обогащенный уран либо на добровольной основе, либо вывезти его принудительно. Глава Пентагона подчеркнул, что аналогичную позицию до этого уже озвучивал американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Соединенным Штатам не удастся принудительно изъять обогащенный уран у Ирана. По словам аналитика, этот материал рассредоточен по разным объектам Исламской Республики, что сделает любую операцию по его захвату крайне сложной.