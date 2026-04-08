08 апреля 2026 в 20:31

Силы ПВО заработали в Тегеране после договора о перемирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Система противовоздушной обороны начала работать в Тегеране вечером в среду, 8 апреля, сообщает агентство Nournews. По его данным, характерные звуки можно было услышать в центральных и западных районах города.

Причины работы ПВО не раскрываются. Примечательно, что установки противовоздушной обороны сработали на фоне двухнедельного перемирия, которое было достигнуто Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что Вашингтон намерен заполучить иранский обогащенный уран либо на добровольной основе, либо вывезти его принудительно. Глава Пентагона подчеркнул, что аналогичную позицию до этого уже озвучивал американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Соединенным Штатам не удастся принудительно изъять обогащенный уран у Ирана. По словам аналитика, этот материал рассредоточен по разным объектам Исламской Республики, что сделает любую операцию по его захвату крайне сложной.

Мир
Иран
Тегеран
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп обсудит с Рютте возможный выход из НАТО
Кадыров объяснил, на каких условиях Чечня отправит военных в Иран
Суд арестовал имущество высокопоставленной судьи и ее семьи
Обещанные в 2023 году Норвегией F-16 для Украины до сих пор не доставили
Прощание с Луческу началось в Бухаресте
В Белом доме раскрыли главное условие для переговоров с Ираном
ЦАХАЛ сняла почти все ограничения в стране на фоне перемирия с Ираном
Раскрыто, сколько тратит Пугачева на содержание своего замка в Подмосковье
Журналист погиб в результате атаки Израиля на сектор Газа
Силы ПВО заработали в Тегеране после договора о перемирии
Дочь строительного магната съездила во Вьетнам и не выжила
Востоковед предположил, кто управляет Ираном от лица Хаменеи
«Оружие работает»: Медведев о нарушении перемирия на Ближнем Востоке
Сагалова, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Павел Савинков
«Иноагент по приколу» получил новый срок
Разыскиваемого Грузией экс-генпрокурора нашли в необычном месте
Это прорыв: сборная России по водному поло вернулась на мировую арену
В России указали, с кого взял пример Нетаньяху
Ормуз снова открыт, тайна мертвой москвички, бегство британцев: что дальше
Краснодарских судей заподозрили в краже 12,5 тыс. гектаров земли
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

