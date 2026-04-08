Военэксперт оценил возможности США силой изъять обогащенный уран у Ирана

Соединенные Штаты не смогут силой забрать обогащенный уран у Ирана, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, этот металл хранится в разных точках Исламской Республики и американцам будет затруднительно провести операцию по изъятию.

Мне кажется, [вывезти силой обогащенный уран из Ирана] нереально. Это гораздо сложнее, чем спасти пилота. Пока конкретной информации нет, но у Ирана свои требования. Он выдвинул 10 требований, должны были пройти переговоры в Пакистане. Я думаю, что война будет продолжаться однозначно. Я думаю, у США не получится вывезти уран. Во-первых, надо знать, где он находится. Я думаю, он не в одном месте. Они, может быть, и пытались уже это сделать, но не получилось. Как это будет происходить, я не могу сказать, потому что [президент США Дональд] Трамп все время говорит то одно, то другое, — сказал Дандыкин.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон либо получит обогащенный уран от Тегерана добровольно, либо при необходимости вывезет его силой. Глава Пентагона напомнил, что подобную позицию уже излагал Трамп.