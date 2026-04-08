08 апреля 2026 в 18:51

Военэксперт оценил возможности США силой изъять обогащенный уран у Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты не смогут силой забрать обогащенный уран у Ирана, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, этот металл хранится в разных точках Исламской Республики и американцам будет затруднительно провести операцию по изъятию.

Мне кажется, [вывезти силой обогащенный уран из Ирана] нереально. Это гораздо сложнее, чем спасти пилота. Пока конкретной информации нет, но у Ирана свои требования. Он выдвинул 10 требований, должны были пройти переговоры в Пакистане. Я думаю, что война будет продолжаться однозначно. Я думаю, у США не получится вывезти уран. Во-первых, надо знать, где он находится. Я думаю, он не в одном месте. Они, может быть, и пытались уже это сделать, но не получилось. Как это будет происходить, я не могу сказать, потому что [президент США Дональд] Трамп все время говорит то одно, то другое, — сказал Дандыкин.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон либо получит обогащенный уран от Тегерана добровольно, либо при необходимости вывезет его силой. Глава Пентагона напомнил, что подобную позицию уже излагал Трамп.

Софья Якимова
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это прорыв: сборная России по водному поло вернулась на мировую арену
В России указали с кого взял пример Нетаньяху
Ормуз снова открыт, тайна мертвой москвички, бегство британцев: что дальше
Краснодарских судей заподозрили в краже земли на 12,5 тыс. гектаров
Москва и Баку договорились укреплять союзническое взаимодействие
«Россия выйдет из тени»: забытое предсказание Жириновского напугало Запад
Илон Маск обратился в суд, чтобы отстранить Альтмана от управления OpenAI
Экс-глава Ростовской области отреагировал на планы отсудить его имущество
Напавшему на учительницу подростку избрали меру пресечения
«Ты обалдела?»: Бузова раскрыла правду о фите с Инстасамкой
Сбежал от жены к блондинке? Пропавшего героя СВО ищут неделю: подробности
В России могут рухнуть цены на самый популярный продукт
Израиль едва не убил главу МИД Бельгии
В посольстве раскрыли, есть ли жертвы среди россиян при атаках на Ливан
США и Иран разошлись в понимании мирного плана
Все сотрудники одного военкомата были отправлены на фронт
Дроны атаковали дипучреждение США и аэропорт в Багдаде
Раскрыто, когда Батраков может оставить «Локомотив» ради французов
Ливан раскрыл огромные потери после атак Израиля
Коррупционное имущество экс-замглавы Кубани оценили в 338,6 млн рублей
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
