08 апреля 2026 в 14:52

Трамп наметил курс в отношениях с Ираном

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты планируют выстраивать тесное сотрудничество с Ираном, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, в Тегеране очень продуктивно сменилась власть.

Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, пережил очень продуктивную смену власти! — написал Трамп.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана объявил об «исторической победе» в противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем. Удары пришлись по основным объектам военной инфраструктуры противника. По оценке совета, Тегерану и силам сопротивления удалось практически полностью разгромить американскую военную машину в регионе, а также нанести серьезный урон его инфраструктуре и общему потенциалу.

Кроме того, Трамп заявил, что США без труда возобновят боевые действия против Ирана, если перемирие не приведет к прогрессу. При этом президент охарактеризовал согласованные с Тегераном условия как выгодные для Вашингтона.

Также израильские журналисты заявили, что своим решением о двухнедельном перемирии с Ираном президент США вынуждает Израиль платить слишком высокую цену. Отмечается, что Армия обороны Израиля только начала свою операцию в Ливане против движения «Хезболла».

