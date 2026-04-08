08 апреля 2026 в 12:40

«Очень легко»: Трамп допустил начало новой войны против Ирана

Трамп: США очень легко вернутся к военным действиям против Ирана

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
США легко возобновят боевые действия против Ирана в случая отсутствия прогресса в перемирии, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Sky News. Вместе с этим он охарактеризовал согласованные условия с Тегераном как выгодные.

Вы не знаете, в чем заключаются эти пункты. Я знаю, в чем они заключаются. Это очень хорошие пункты, и большинство из них уже полностью согласованы. <…> Если все окажется не так хорошо, мы очень легко вернемся к этому (возобновлению боевых действий, — NEWS.ru), — заявил президент.

Ранее Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Решение было одобрено лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон.

Тем не менее, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru заявил, что конфликт между США и Ираном будет продолжаться на протяжении многих лет, несмотря на заключение соглашения о временном прекращении огня. Он предположил, что Вашингтон и Тегеран взяли паузу для наращивания военного потенциала.

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Религиовед перечислила пасхальные запреты
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

