«Очень легко»: Трамп допустил начало новой войны против Ирана

США легко возобновят боевые действия против Ирана в случая отсутствия прогресса в перемирии, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Sky News. Вместе с этим он охарактеризовал согласованные условия с Тегераном как выгодные.

Вы не знаете, в чем заключаются эти пункты. Я знаю, в чем они заключаются. Это очень хорошие пункты, и большинство из них уже полностью согласованы. <…> Если все окажется не так хорошо, мы очень легко вернемся к этому (возобновлению боевых действий, — NEWS.ru), — заявил президент.

Ранее Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Решение было одобрено лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон.

Тем не менее, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru заявил, что конфликт между США и Ираном будет продолжаться на протяжении многих лет, несмотря на заключение соглашения о временном прекращении огня. Он предположил, что Вашингтон и Тегеран взяли паузу для наращивания военного потенциала.