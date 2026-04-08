08 апреля 2026 в 16:28

Киберполиция раскрыла схему обмана подростков через «девушек»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мошенники запугивают подростков, «отрезают» их от родных и наращивают психологическое давление по типичной схеме, заявили сотрудники Киберполиции МВД России. В управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ описали первый этап обмана под названием «приманка»: злоумышленник под видом девушки знакомится с жертвой в мессенджере или соцсети, входит в доверие и просит прислать короткое видео или геолокацию.

Подросток знакомится с девушкой в мессенджере, соцсети или на сайте знакомств. В ходе доверительного общения она просит прислать короткое видео или геолокацию, — говорится в сообщении.

Следующая стадия называется «вербовщик». На этом этапе с несовершеннолетним связывается незнакомец, представляющийся агентом украинских спецслужб. Он заявляет, что полученные видео и координаты жертвы будут применены в их целях, и предлагает за денежное вознаграждение «сотрудничество».

Финальный этап получил название «силовик»: в диалог вступает якобы представитель МВД РФ или ФСБ. Он использует факт предыдущих контактов как инструмент для устрашения и усиления психологического прессинга.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в череде мошенничеств. У курьера аферистов обнаружили 6 млн рублей наличными, которые были изъяты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран придумал хитрый способ, как нажиться на нефтяных танкерах
В Нижегородской области планируют вырастить 412 тыс. тонн картофеля
Борьба с РПП, поиск партнера, «Миротворец»: как живет Ирина Горбачева
Замминистра энергетики ответил, могут ли роботы заменить людей
Польша оставила здание консульства России в Гданьске без света и тепла
Захарова выдала координаты главного прибежища для киберпреступников
Глава Пентагона сделал громкое заявление о ядерном оружии и Иране
Торговый центр вспыхнул в Подмосковье
В МИД России сделали жесткое заявление по «теневому флоту»
Врач раскрыл, могут ли переработанные продукты ускорить старение организма
«Еще более смертоносно»: Иран поставил на место США и Израиль
Запуск ракеты «Старт-1М» с Восточного отложили
Минздрав раскрыл ужасающие последствия атаки Израиля на Ливан
Политолог ответил, смогут ли США и Иран заключить мир в течение 14 дней
Тело погибшей в Сочи девушки-спелеолога планируют изучить криминалисты
Киберполиция раскрыла схему обмана подростков через «девушек»
НАТО рассматривает возможность отправки миссии в Ормузский пролив
Lexus «впечатался» в подъезд жилого дома
The Rolling Stones представят финальный альбом в 2026 году
Трамп раскрыл новые детали переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

