Киберполиция раскрыла схему обмана подростков через «девушек»

Мошенники запугивают подростков, «отрезают» их от родных и наращивают психологическое давление по типичной схеме, заявили сотрудники Киберполиции МВД России. В управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ описали первый этап обмана под названием «приманка»: злоумышленник под видом девушки знакомится с жертвой в мессенджере или соцсети, входит в доверие и просит прислать короткое видео или геолокацию.

Подросток знакомится с девушкой в мессенджере, соцсети или на сайте знакомств. В ходе доверительного общения она просит прислать короткое видео или геолокацию, — говорится в сообщении.

Следующая стадия называется «вербовщик». На этом этапе с несовершеннолетним связывается незнакомец, представляющийся агентом украинских спецслужб. Он заявляет, что полученные видео и координаты жертвы будут применены в их целях, и предлагает за денежное вознаграждение «сотрудничество».

Финальный этап получил название «силовик»: в диалог вступает якобы представитель МВД РФ или ФСБ. Он использует факт предыдущих контактов как инструмент для устрашения и усиления психологического прессинга.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в череде мошенничеств. У курьера аферистов обнаружили 6 млн рублей наличными, которые были изъяты.