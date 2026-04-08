Беспилотник атаковал главный нефтепровод Саудовской Аравии

Трубопровод East-West, также известный как Petroline, который пересекает весь Аравийский полуостров и используется для экспорта саудовской нефти через Красное море, был атакован беспилотным летательным аппаратом, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Атака пришлась на одну из насосных станций днем 8 апреля.

В настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба, отметили в издании. Данный трубопровод протяженностью 1,2 тыс. км приобрел для Саудовской Аравии жизненно важное значение после того, как судоходство в Ормузском проливе было остановлено.

Инцидент произошел спустя всего несколько часов после объявления о прекращении огня между США и Ираном, подчеркивает FT. Временные рамки атаки вызывают дополнительные вопросы у наблюдателей.

Ранее сообщалось, что ущерб Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке превысил $10 млрд. Речь идет о потерях доходов и дополнительных расходах на фоне затянувшейся операции США и Израиля в Иране. Блокировка Ормузского пролива Тегераном существенно снизила объемы нефтяного экспорта Саудовской Аравии.