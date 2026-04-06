06 апреля 2026 в 12:24

Нефтяной конкурент России потерял $10 млрд из-за войны в Иране

WSJ: ущерб Саудовской Аравии от войны в Иране превысил $10 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ущерб Саудовской Аравии от войны на Ближнем Востоке превысил $10 млрд, передает The Wall Street Journal. Речь идет об ущербе, связанном с упущенными доходами и дополнительными затратами на фоне затянувшейся операции США и Израиля в Иране.

В материале сказано, что блокировка Ормузского пролива Тегераном отразилась на объемах нефтяного экспорта Саудовской Аравии — они существенно просели. По словам аналитиков, такое развитие событий повлияло на бюджет государства, во многом зависящего от поступлений с продаж энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников вступили в переговорный процесс по условиям возможного 45-дневного прекращения огня между сторонами. Как указали источники, близкие к ситуации, в настоящее время открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Соответствующие вопросы отложили на будущее: в частности, они будут решаться в рамках финальных договоренностей.

