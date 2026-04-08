Тело погибшей в Сочи девушки-спелеолога планируют изучить криминалисты

Тело погибшей в пещере Глубокий Яр под Сочи девушки-спелеолога изучат криминалисты, сообщает «КП-Кубань». Тело девушки смогли эвакуировать из «Пасти Дракона» спасатели Южного спасательного отряда МЧС России.

Сообщается, что девушка отправилась в пещеру в составе туристической группы в начале апреля. Путешественники пошли туда без гида и специального оборудования.

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Результаты экспертизы помогут определить причину смерти погибшей.

Ранее сообщалось, что девушка-спелеолог умерла в пещере Глубокий Яр в Сочи. О случившемся спасателям стало известно от знакомой девушки, которая находилась на месте происшествия.