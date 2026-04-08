Появились кадры, как украинские инкассаторы в туалете проставляют печати

Венгерская сторона распространила видеозапись с украинскими инкассаторами Ощадбанка, на которой они ставят печати в документах, находясь в туалете. Как передает «Страна.ua», позднее этих сотрудников задержали вместе с перевозимыми средствами, которые остаются под арестом.

В Будапеште заявляют, что на записи также запечатлен бывший генерал СБУ, который в помещении автозаправки занимается оформлением записей для перевозки денег. По версии властей европейской страны, речь может идти о подделке разрешительных документов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство выяснит цель ввоза сотрудниками украинского Ощадбанка десятков миллионов долларов и евро наличными на территорию страны. Он намекнул, что, судя по всему, средства планировалось передать дружественным Украине венгерским партиям, у которых явно все в порядке с финансами.

До этого представитель украинского Ощадбанка заявил, что арестованные в Венгрии ценности и купюры, которые связывают с «украинской мафией», годами провозились по одному и тому же маршруту инкассации. Источник добавил, что финорганизация будет обращаться в европейский суд, чтобы добиться их возвращения.