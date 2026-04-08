Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 17:44

Заключенный поддался соблазну и сбежал из колонии ради «ночи любви»

На Урале заключенный сбежал из колонии ради секса с возлюбленной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Урале осужденный сбежал из колонии-поселения, чтобы провести ночь с возлюбленной, сообщает Telegram-канал Baza. 34-летний житель Первоуральска отбывал наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы за серию краж. Однако за время заключения он сильно соскучился по своей девушке.

Дождавшись момента, когда за ним никто не наблюдал, мужчина проделал отверстие в заборе и скрылся в лесу. Оттуда он добрался до ближайшей трассы и поймал попутную машину. Автостопом беглец сумел доехать до Березовского, где и проживала его возлюбленная. Однако свиданию не суждено было продлиться долго — сотрудники ГУФСИН нашли беглеца по горячим следам и прервали встречу.

Осужденного вернули в колонию и в качестве наказания поместили в штрафной изолятор. За побег ему грозит дополнительный срок — до 4 лет к неотбытой части наказания. На мужчину уже заведено новое уголовное дело.

До этого выяснилось, что полицейский на Алтае помог задержанному брату скрыться, обменявшись с ним одеждой, а также организовал его побег через окно туалета. По данным следствия, мужчина самовольно покинул воинскую часть, после чего его объявили в федеральный розыск.

Регионы
Свердловская область
заключенные
Россия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.