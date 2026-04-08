В частном зоопарке отравили десятки попугаев

В частном зоопарке Кудрово из-за отравления газом погибли свыше 50 попугаев, сообщили сотрудницы заведения, передает РЕН ТВ. Среди погибших птиц оказался какаду, снимавшийся в кино, а две работницы зоопарка попали в больницу.

Мы ничего не почувствовали, но нам самим стало плохо. Мы начали чувствовать, потому что нам тяжело дышать. Никого за окном мы не видели. Окна матовые. Когда мы уже вышли на улицу ждать скорую, тоже никого не было, — рассказала одна из сотрудниц.

Владелец зоопарка считает, что за отравлением птиц стоят его конкуренты, недавно открывшие похожее заведение. По его словам, ранее ему поступали угрозы и требования выплатить 2 млн рублей, хотя он не имеет никаких долгов перед этими людьми.

