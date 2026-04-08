Иран «повесил замок» на Ормузский пролив

Иран приостановил проход танкеров через Ормузский пролив в среду, 8 апреля, сообщает иранское агентство Fars. По его данным, это действие стало ответом на удары Израиля по Ливану.

Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход танкеров через Ормузский пролив был приостановлен,— сказано в сообщении.

Ранее израильские СМИ сообщили, что ВВС Израиля продолжают наносить удары по территории Ирана, несмотря на объявленное перемирие. По информации журналистов, боевые действия против Ирана и поддерживаемых им шиитских формирований в Ливане не прекращаются. Источник отмечает, что признаков сворачивания израильских операций против движения «Хезболла» пока не наблюдается.

Израильские СМИ утверждают, что решение президента США Дональда Трампа объявить двухнедельное перемирие с Ираном наносит ущерб интересам Израиля. В статье отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) только приступила к проведению операции в Ливане против движения «Хезболла». При этом подчеркивается, что израильское наступление на юге Ливана находится лишь на начальном этапе, а на остальной территории страны «Хезболла» продолжает действовать и обстреливать Израиль ракетами.