Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 16:53

Суд принял решение в отношении замглавы администрации Сочи

Краснодарский суд оставил под стражей замглавы администрации Сочи Горобца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Краснодарский краевой суд оставил без изменений меру пресечения заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу, обвиняемому по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, чиновник останется под стражей.

Краснодарским краевым судом рассмотрены материалы по апелляционной жалобе на постановление Центрального районного суда г. Сочи, которым в отношении Евгения Горобца <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. Таким образом, ранее избранная мера пресечения в отношении чиновника продолжает действовать. Срок содержания под стражей установлен до 26 мая 2026 года.

Ранее по делу о взятке задержали заместителя министра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова. Его подозревают в получении денег за покровительство при исполнении контракта в рамках госпрограммы «Чистая вода». Правоохранители провели обыски по месту жительства чиновника.

Регионы
Краснодарский край
Сочи
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.