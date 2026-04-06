Суд принял решение в отношении замглавы администрации Сочи

Краснодарский краевой суд оставил без изменений меру пресечения заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу, обвиняемому по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, чиновник останется под стражей.

Краснодарским краевым судом рассмотрены материалы по апелляционной жалобе на постановление Центрального районного суда г. Сочи, которым в отношении Евгения Горобца <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. Таким образом, ранее избранная мера пресечения в отношении чиновника продолжает действовать. Срок содержания под стражей установлен до 26 мая 2026 года.

Ранее по делу о взятке задержали заместителя министра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова. Его подозревают в получении денег за покровительство при исполнении контракта в рамках госпрограммы «Чистая вода». Правоохранители провели обыски по месту жительства чиновника.