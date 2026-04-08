В Дагестане назвали точное число подтопленных жилых домов

В Дагестане продолжают оставаться подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков дорог, заявили в пресс-службе МЧС России. По данным министерства, 591 человека разместили в 16 ПВР на территории республики, из них 246 — дети. В ведомстве добавили, что в ПВР работают психологи МЧС России и РСЧС, оказывая необходимую помощь пострадавшим.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из-за наводнений в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По его словам, примерно такое же количество домов и частных участков оказалось повреждено. Он также отметил, что в Дагестане развернуты 55 пунктов временного размещения, где сейчас находятся свыше 700 человек.

Также в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций.