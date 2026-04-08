08 апреля 2026 в 09:48

В Дагестане назвали точное число подтопленных жилых домов

МЧС: 1339 жилых домов и 90 участков дорог остаются подтопленными в Дагестане

Фото: Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости
В Дагестане продолжают оставаться подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков дорог, заявили в пресс-службе МЧС России. По данным министерства, 591 человека разместили в 16 ПВР на территории республики, из них 246 — дети. В ведомстве добавили, что в ПВР работают психологи МЧС России и РСЧС, оказывая необходимую помощь пострадавшим.

Подтопленными в Дагестане остаются 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог, экстренные службы работают круглосуточно, — проинформировали в МЧС.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из-за наводнений в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По его словам, примерно такое же количество домов и частных участков оказалось повреждено. Он также отметил, что в Дагестане развернуты 55 пунктов временного размещения, где сейчас находятся свыше 700 человек.

Также в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Синоптики спрогнозировали снег на Пасху
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

