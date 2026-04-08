08 апреля 2026 в 18:02

«В Европейском союзе нас не ждут»: в Армении призвали не выходить из ЕАЭС

Экономист Теванян: разрыв с ЕАЭС ударит по экономике Армении

Фото: Владислав Воднев/РИА Новости
Больше 30% внешней торговли Армении приходится на страны ЕАЭС и прежде всего на Россию, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, лидер партии «Мать Армения» Андраник Теванян. По его словам, разрыв с Евразийским экономическим союзом под предлогом евроинтеграции ударит по экономике республики — от цен на газ до бизнеса.

Выход из ЕАЭС не исходит из интересов Армении, потому что если посмотреть на товарооборот, то больше 30% внешней торговли Армении связано с ЕАЭС и в частности с Россией. Естественно, если будут проблемы с ценами на газ, с бизнесом и так далее, все это в плохом смысле отразится на экономике Армении, — сказал Теванян.

По его словам, социологические опросы показывают, что большинство населения против того, чтобы выйти в ЕАЭС.

Уж тем более в том случае, когда в Европейском союзе нас не ждут, — отметил Теванян.

Он выразил уверенность, что предстоящие выборы в Армении наглядно продемонстрируют реальные приоритеты граждан.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что армянские коллеги «очень близко подошли к точке, после которой России придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной». По его словам, анализ реальных шагов Еревана заставляет усомниться в искренности заверений о дружбе и верности ЕАЭС.

Экономика
Армения
ЕАЭС
Евросоюз
Наталья Петрова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
