В СБ РФ оценили последствия возможного выхода Армении из ЕАЭС

СБ РФ: выход Армении из ЕАЭС вызовет сокращение ВВП и нанесет ущерб металлургии

Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к сокращению ее ВВП на 15%, а инфляция в стране может вырасти на 14%, сообщает ТАСС со ссылкой на СБ РФ. Такой шаг нанесет сокрушительный удар по национальной металлургии, производству продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Эксперты прогнозируют, что в этих ключевых отраслях спад может составить до трети от текущих показателей. Кроме того, переориентация на Евросоюз обойдется Еревану примерно в 23% ВВП, что станет критической нагрузкой для бюджета. Введение визового режима с Россией и Ираном в случае вступления в ЕС также резко сократит туристический поток, лишив экономику значительных доходов. При этом в ведомстве подчеркнули, что для остальных участников ЕАЭС потери от ухода Армении будут практически незаметны и составят лишь сотые доли процента.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что армянские коллеги «очень близко подошли к точке, после которой России придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной». По его словам, анализ реальных шагов Еревана заставляет усомниться в искренности заверений о дружбе и верности ЕАЭС.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

