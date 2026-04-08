08 апреля 2026 в 16:50

Польша оставила здание консульства России в Гданьске без света и тепла

Польские власти прекратили подачу электроэнергии и тепла в здание бывшего российского консульства в Гданьске, сообщил РИА Новости представитель Министерства иностранных дел республики. Речь идет о строении, расположенном по адресу Хробрего, 15.

Здание по адресу Хробрего, 15 в Гданьске отключено от отопления и электричества, — сказал журналистам представитель МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что объект был отключен от коммуникаций из-за якобы образовавшейся задолженности. Российское генеральное консульство в Гданьске закрылось в конце декабря прошлого года по решению польской стороны.

В принадлежащем России здании остался сотрудник, который следил за сохранностью дипломатической собственности. После прекращения работы консульства местные чиновники пытались захватить строение, но их не впустили внутрь.

Ранее глава Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Стружик заявлял, что пророссийские настроения в республике становятся серьезной проблемой для властей. По его словам, количество сторонников России растет, в том числе в польской армии, которая насчитывает более 200 тыс. человек.

