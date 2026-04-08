Врач раскрыл, могут ли переработанные продукты ускорить старение организма

Употребление переработанной пищи не влияет напрямую на смертность, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Так он отреагировал на сообщение, что якобы ультрапереработанные продукты повышают риск преждевременной смерти. Врач призвал не демонизировать такую еду.

Главная проблема фастфуда и похожих продуктов в том, что они очень насыщены калориями. При этом их нельзя считать ядом. В упаковке чипсов — минимум 600–800 килокалорий. Но нам насыщение дают белки и жиры. В чипсах почти нет белка. Они быстро перерабатываются в энергию, и мы снова хотим есть. А вот полноценный бургер способен насытить надолго, потому что в нем есть баланс белков, жиров и углеводов. Дело — в составе и количестве, — высказался Пристанский.

По словам врача, лапша быстрого приготовления и газировка также не ускоряют старение организма. Первое блюдо — это лишь сублимированный продукт. В выпитой раз в полгода газировке тоже нет ничего страшного. При этом, если человек употребляет этот напиток бесконтрольно, ему грозит ожирение.

Ранее диетолог Алексей Кабанов предупредил, что частое употребление сладких йогуртов, творожных десертов и молочных коктейлей грозит нарушением обмена веществ, развитием диабета и кариеса. По его словам, в таких продуктах содержится огромное количество сахара, а также ароматизаторы и консерванты.