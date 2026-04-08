08 апреля 2026 в 14:56

Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На сегодняшний день четвертая стадия онкологических заболеваний по-прежнему остается приговором, несмотря на появление первых отечественных вакцин, заявил на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» академик РАН Геннадий Онищенко. Ученый пояснил, что пока речь идет лишь о единичных случаях применения таких препаратов, передает корреспондент NEWS.ru.

В конце прошлого года Минздрав зарегистрировал четыре отечественные вакцины, но пока они доступны только в крупных медицинских центрах, отметил академик. Для широкого внедрения технологии необходимо время, чтобы наработать опыт и обучить специалистов из регионов.

Онищенко привел в пример первый случай практического применения вакцины в России — ею привили 60-летнего пациента с меланомой. Однако это только начало большого пути, подчеркнул ученый.

Потому что есть опухоли, в которых раковые клетки размножаются совсем по разным направлениям. Мы сделаем одну [вакцину], это против одного вектора онкологии злокачественного деления клетки. А остальные-то останутся <…> сказать, что четвертая стадия — не приговор, сегодня нельзя, — сказал Онищенко.

Тем не менее, случаи, когда пациентов с четвертой стадией удавалось спасти с помощью подобных препаратов за рубежом, внушают определенный оптимизм, добавил академик. Однако существуют десятки и сотни видов рака, на которые препарат пока не распространяется, отметил он.

Ранее стало известно, что в российскую программу госгарантий планирую включить новые методы терапии для онкологических и онкогематологических пациентов. Речь идет о клеточных технологиях, пептидных препаратах и технологиях на основе мРНК.

Здоровье
Россия
Геннадий Онищенко
вакцины
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

