На Кипре ушла из жизни блокадница-долгожительница

08 апреля 2026 в 18:18

Na Kipre ushla iz zhizni blokadnitsa-dolgozhitelnitsa

На Кипре умерла пережившая блокаду Ленинграда ветеран Галина Мацкина

Ветеран Великой Отечественной войны Галина Мацкина, которая пережила блокаду Ленинграда, скончалась на 99-м году жизни, сообщает российское посольство в Никосии. Последние годы пенсионерка находилась на Кипре, передает ТАСС.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 апреля 2026 года в возрасте 98 лет ушла из жизни проживавшая на Кипре наша соотечественница, ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Галина Борисовна Мацкина, — сказано в сообщении.

В посольстве РФ подчеркнули, что Мацкина принадлежала к поколению, чья судьба неразрывно связана с самыми трагическими и одновременно героическими страницами истории страны. Дипломаты сообщили, что, будучи подростком, она проявила невероятную силу духа, стойкость и волю к жизни. Ей довелось вынести тяжелейшие испытания осажденного города, а позднее эвакуироваться по Ладожскому озеру — по легендарной Дороге жизни.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин умер во время плановой операции. О смерти парламентария сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске в семье военного.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

