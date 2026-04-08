На Кипре ушла из жизни блокадница-долгожительница На Кипре умерла пережившая блокаду Ленинграда ветеран Галина Мацкина

Ветеран Великой Отечественной войны Галина Мацкина, которая пережила блокаду Ленинграда, скончалась на 99-м году жизни, сообщает российское посольство в Никосии. Последние годы пенсионерка находилась на Кипре, передает ТАСС.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 апреля 2026 года в возрасте 98 лет ушла из жизни проживавшая на Кипре наша соотечественница, ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Галина Борисовна Мацкина, — сказано в сообщении.

В посольстве РФ подчеркнули, что Мацкина принадлежала к поколению, чья судьба неразрывно связана с самыми трагическими и одновременно героическими страницами истории страны. Дипломаты сообщили, что, будучи подростком, она проявила невероятную силу духа, стойкость и волю к жизни. Ей довелось вынести тяжелейшие испытания осажденного города, а позднее эвакуироваться по Ладожскому озеру — по легендарной Дороге жизни.

