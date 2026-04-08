3 лучших весенних овощных супа: от турецкого мерджимека до щавелевого

Весной, когда организм требует чего-то легкого, а холодильник еще полон закруток, на помощь приходят овощные супы. Они согревают, но дают ощущение тяжести, готовятся быстро и помогают вспомнить, как выглядят свежие овощи. В сегодняшней подборке — три рецепта из разных уголков мира: пряный турецкий суп из красной чечевицы, сытный итальянский минестроне и весенняя классика по-русски — щавелевый с яйцом. Идеальный обед для переходного сезона!

Рецепт № 1. Турецкий мерджимек: суп из красной чечевицы

Хотите попробовать блюдо, которое в Турции едят чуть ли не каждый день? Знакомьтесь — мерджимек. Это постный, очень бюджетный и при этом невероятно сытный суп из красной чечевицы. Главное преимущество красной чечевицы — она разваривается в пюре за 15 минут. Никакой зеленой или коричневой, только красная.

Берем 200 г чечевицы, одну луковицу, одну морковку, можно добавить картофелину (очень советуем, так сытнее). Обжариваем мелко нарезанные лук и морковь на растительном масле. Добавляем ложку томатной пасты и ложку сладкой паприки, жарим еще минуту — паприка должна раскрыть аромат. Заливаем 1,5 литра горячей воды, кидаем промытую чечевицу и нарезанный картофель. Варим 15–20 минут. В конце добавляем пол-ложки сушеной мяты, соль, перец. Пробиваем блендером до гладкости или оставляем с кусочками — на ваш выбор. Подаем с долькой лимона и хлебом.

Кстати! В Турции сок лимона выжимают прямо в тарелку — это обязательный штрих. Попробуйте, не пожалеете.

Рецепт № 2. Итальянский минестроне: густой овощной суп

В переводе с итальянского «минестроне» означает «густой суп», и суть его проста: клади в кастрюлю все, что есть в холодильнике. Весной туда идут молодые кабачки, зеленый горошек, спаржа, стручковая фасоль. Главные правила: овощей должно быть много, режутся они крупно, а в конце обязательно стоит добавить немного пасты или риса.

Ингредиенты: лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сельдерей — 1 стебель, цукини — 1 шт., стручковая фасоль — 100 г, зеленый горошек (замороженный) — 100 г, томаты в собственном соку — 200 г, картофель — 2 шт., мелкая паста (орзо или диталини) — 50 г, оливковое масло, соль, перец, базилик, пармезан (по желанию).

Лук, морковь и сельдерей мелко нарежьте — это основа, софрито. Добавляем цукини и картофель кубиками, жарим еще пару минут. Заливаем 1,5 литра горячей воды или бульона, кидаем томаты в собственном соку и стручковую фасоль. Варим 15 минут. Затем добавляем зеленый горошек и мелкую пасту (орзо или диталини), варим еще 5–7 минут. Суп должен быть густым — ложка стоит. В конце солим, перчим, добавляем свежий базилик. Подаем с тертым пармезаном и капелькой оливкового масла.

И главное: на второй день минестроне становится еще вкуснее. Так что смело готовьте побольше.

Рецепт № 3. Щавелевый суп с яйцом: весенняя классика

Щавель появляется на грядках одним из первых, и пропустить момент, когда можно сварить зеленые щи, — преступление.

Режем кубиками 4 картофелины, заливаем 1,5 литра воды, солим и варим до полуготовности. Параллельно обжариваем лук и морковь до румяности — добавляем к картошке. Отвариваем три яйца вкрутую, режем кубиками или дольками. Щавель (большой пучок) моем и режем тонкими полосками. За пару минут до готовности картофеля кидаем щавель в кастрюлю — он сразу изменит цвет, это нормально. Выключаем огонь, добавляем яйца и лаврушку. Даем постоять минут 10. Разливаем по тарелкам, в каждую кладем ложку сметаны и половинку вареного яйца.

В пост яйца можно не класть или заменить тофу — тоже будет вкусно. А первый раз лучше сделать по классике.

С чем подавать и как сохранить на следующий день

Все три супа хороши со свежей зеленью и кусочком хорошего хлеба. Мерджимек — с лимоном, минестроне — с пармезаном и гренками, щавелевый — со сметаной и черным перцем.

Важное наблюдение! Мерджимек и щавелевый суп лучше съесть в день приготовления. Минестроне, наоборот, хранится в холодильнике 2–3 дня и становится только гуще и насыщеннее.

Все супы из нашей подборки готовятся из доступных ингредиентов, варятся за полчаса и доказывают: овощной суп — это не скучно и не голодно.

