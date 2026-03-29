Быстрый суп мерджимек из красной чечевицы — согреет лучше любого бульона

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется чего-то густого, обволакивающего и сытного, но времени на классический борщ нет, на помощь приходит мерджимек. Этот суп — визитная карточка Турции. В отличие от зеленой или коричневой чечевицы, красная разваривается в нежное пюре всего за 15–20 минут.

Красная чечевица — настоящая находка для быстрых супов. Она разваривается в пюре за 20 минут и не требует предварительного замачивания. Промываем стакан чечевицы, ставим кастрюлю с толстым дном на огонь, наливаем масло, обжариваем мелко рубленый лук и тертую морковь. Добавляем ложку томатной пасты и пол-ложки сушеной мяты. Пару минут прогреваем, чтобы паста перестала кислить. Засыпаем чечевицу, заливаем 1,5 литра горячей воды или бульона, накрываем крышкой и варим 20 минут. Солим, перчим, пробиваем блендером. Если суп густой — доливаем кипяток. Получается сытно, согревающе и очень быстро.

  • Секретный штрих: перед подачей растопите в сотейнике 20 г сливочного масла с щепоткой паприки и полейте этим ароматным маслом суп прямо в тарелке. И обязательно подавайте с долькой лимона — его сок делает вкус сбалансированным и легким.

  • Совет: если хотите сделать суп еще более сытным, добавьте вместе с чечевицей одну мелко нарезанную картофелину — она придаст кремовой текстуре дополнительную плотность.

Анастасия Фомина
