Лучшее рагу для весны: азу по-татарски с огурчиками — просто и вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Азу — блюдо с невероятно богатым вкусом. Идеальное сочетание обжаренной говядины, томленого лука и соленых огурцов.

Возьмите 600 г говядины (лучше вырезку или толстый край) и нарежьте ее брусочками поперек волокон. На сильно разогретой сковороде с маслом обжарьте мясо порциями до румяной корочки — важно, чтобы оно именно жарилось, а не тушилось в собственном соку. Переложите мясо в казан или сотейник. В той же сковороде обжарьте 2 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, добавьте 2 ст. л. томатной пасты и немного воды. Протушите 5 минут и отправьте к мясу. Залейте горячей водой или бульоном, чтобы жидкость слегка покрывала говядину, и тушите под крышкой до мягкости (около 40–50 минут).

Пока мясо томится, нарежьте 3–4 соленых (не маринованных!) огурца соломкой и слегка припустите их на отдельной сковороде с небольшим количеством бульона — это сделает их мягче и раскроет вкус. На другой сковороде обжарьте 800 г картофеля, нарезанного брусочками, до полуготовности. Когда мясо станет мягким, добавьте к нему огурцы и картофель. Посолите, поперчите, добавьте лаврушку и пару зубчиков измельченного чеснока. Томите все вместе еще 10–15 минут, пока картофель не станет нежным.

  • Совет: добавьте в соус щепотку сахара — он нейтрализует лишнюю кислоту томатной пасты и огурцов.

Анастасия Фомина
