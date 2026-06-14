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14 июня 2026 в 13:00

Казан-котлеты — для тех, кто не ест жареное: готовится в удовольствие — сложили, закрыли крышкой и на огонь

Фото: D-NEWS.ru
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Казан-котлеты — это блюдо для тех, кто не любит жареное или не имеет времени стоять у плиты. Все ингредиенты просто складываются слоями в сковороду, заливаются соусом и тушатся под крышкой до готовности.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 4-5 картофелин, 2 помидора, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 100 г сметаны, 200 мл воды, соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: фарш смешайте со специями и рубленой зеленью, сформируйте котлеты. На дно сковороды выложите нарезанные кружочками помидоры. Сверху — нарезанный полукольцами лук. Затем — нарезанную полукольцами морковь. Далее — крупно нарезанную картошку. Сверху выложите котлеты.

Для соуса смешайте воду, томатную пасту и сметану, посолите, поперчите. Залейте соусом содержимое сковороды. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 40–50 минут до готовности картофеля.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить казан-котлеты и обратила внимание, что блюдо получается очень ароматным и сытным. А чтобы оно стало еще вкуснее, добавьте в соус немного чеснока и лавровый лист.

Ранее стало известно, как приготовить рулетики из баклажанов с фаршем.

Проверено редакцией
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