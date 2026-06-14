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14 июня 2026 в 11:30

Мед, масло и какао — «Ленивый Панчо» для сладкоежек: бисквит получается влажным и ароматным

Фото: D-NEWS.ru
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Беру мед, масло, какао и яйца — замешиваю шоколадное тесто, пеку бисквит, режу на кубики и смешиваю со сметанным кремом и черносливом. Получается «Панчо» без ананасов. Ничего сложного, а восторг обеспечен с первого кусочка. Бисквит нежный, влажный, крем жирный и сладкий, а чернослив добавляет приятную кислинку.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 220 г сливочного масла, 300 г муки, 2 ст. ложки какао, 5 ст. ложек меда, 6 яиц, 2 ч. ложки соды, 1 стакан сахара; для крема — 1 л жирной сметаны, 200 г сахарной пудры, 1 стакан чернослива. Мед нагрейте, добавьте мягкое масло, сахар, какао и соду, затем яйца и муку. Выпекайте бисквит в форме при 180 °C 30 минут. Остудите, разрежьте на тонкую основу и кубики. Сметану взбейте с пудрой, добавьте нарезанный чернослив. На дно выложите основу, смажьте кремом. Кубики бисквита перемешайте с кремом и выложите горкой. Сверху полейте оставшимся кремом. Уберите в холодильник на пару часов. Торт получается сочным, пропитанным и очень вкусным.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот «Панчо» без ананасов, с черносливом. Даже те, кто не любит сухофрукты, просили добавки. Кстати, вместо чернослива можно взять курагу или вяленую вишню — получится новый оттенок.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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