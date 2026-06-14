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14 июня 2026 в 10:00

Желтки, шоколад и никакой химии — домашний пломбир вкуснее советского: кремовый, тающий, хочется есть ведрами

Фото: D-NEWS.ru
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Взбиваю желтки с сахаром, нагреваю молоко с шоколадом, соединяю, добавляю жирные сливки — и через 8 часов в морозилке получается шоколадный пломбир вкуснее советского. Всего пять ингредиентов, никакой химии, только натуральные продукты. Мороженое выходит невероятно кремовым, густым, с насыщенным шоколадным вкусом и тающей текстурой — хочется есть ведрами.

Для приготовления вам понадобится: 700 мл жирных сливок (от 33%), 300 мл молока, 1 плитка темного шоколада (около 100 г), 4 яичных желтка, 100 г сахара. Желтки отделите от белков, взбейте с сахаром до пышной светлой пены. Молоко нагрейте в сотейнике до 60 °C, затем тонкой струйкой введите яичную смесь, постоянно помешивая. Варите на медленном огне до загустения (не кипятите!). Снимите с огня, добавьте растопленный на водяной бане шоколад, перемешайте. Полностью остудите. Холодные сливки взбейте до мягких пиков, аккуратно вмешайте в шоколадную массу. Переложите в контейнер, накройте крышкой и уберите в морозилку минимум на 8 часов. Перед подачей дайте чуть подтаять 5–10 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот шоколадный пломбир. Даже те, кто не любит домашнее мороженое, просили добавки. Кстати, вместо темного можно взять молочный шоколад — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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