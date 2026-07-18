Внебрачного сына Жириновского хотят выселить из его дома в Подмосковье

Внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна через суд пытаются выселить из коттеджа в подмосковной деревне Дарьино, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что в ближайшее время в дом должны приехать приставы.

Инициатором выселения выступил Давид Гарсия — старший сын Жириновского, который ранее был известен как Игорь Лебедев. После смерти отца он переехал за границу, а также сменил фамилию, имя и отчество. Вскоре Гарсия подал иск о выселении Эйдельштейна.

Сам Олег отмечает, что отец при жизни оставил дом в наследство именно ему. При этом суды отказываются официально признавать его сыном Жириновского, несмотря на то, что ДНК-экспертиза показала вероятность отцовства 99,9%. В качестве доказательства Эйдельштейн готов предоставить фото из личного архива экс-лидера ЛДПР.

Ранее стало известно, что Эйдельштейн попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с разделом наследства отца. Он уточнил, что не доверяет решениям судов, которые принимают сторону его оппонента.