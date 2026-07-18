Овчинский: монолитные работы в доме по реновации закончили в Марьиной Роще

В районе Марьина Роща завершены монолитные работы в доме по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Общая площадь жилого комплекса составит более 35 тыс. квадратных метров. Новостройку возводят на месте домов старого жилого фонда, расселенных по реновации, по адресу: улица Анненская, земельный участок 9.

В Марьиной Роще уже возведено пять домов по программе реновации, еще два строятся сейчас. Новый жилой комплекс на Анненской улице рассчитан на 380 квартир площадью более 23 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены три секции переменной этажности, подземный паркинг и благоустроенный двор. Сейчас на площадке завершаются работы по строительству внешних стен и внутренних перегородок, а монолит готов на 100 процентов. Также продолжается устройство инженерных сетей, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Фасады дома планируют выполнить в белом и светло-сером цветах с ритмичными вертикально ориентированными вставками медно-коричневого оттенка. Для облицовки используют керамическую плитку и металлокассеты. Корзины под кондиционеры покрасят в цвет фасада, за счет чего они станут незаметными. Фасад первого этажа облицуют бетонной плиткой графитово-серого тона.

В шаговой доступности от новостройки расположены образовательные и медицинские учреждения, торгово-развлекательный центр, метро «Марьина Роща», а также станции Марьина Роща МЦД-2 и МЦД-4. За 17 минут можно добраться пешком до театра «Сатирикон», за 20 минут — до детского парка «Фестивальный». Также поблизости находятся кафе, концертный зал, библиотека и разнообразные точки сервиса.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский сообщил, что в Тимирязевском районе Москвы возводят жилой дом по программе реновации — его общая площадь составит свыше 36 тыс. квадратных метров. Строительство началось по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1.