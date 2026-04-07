Как покрасить яйца без химии: 10+ лучших способов — красивые узоры и цвета

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Надоело красить яйца луковой шелухой? Собрали подборку небанальных способов покрасить яйца к Пасхе, чтобы получилось красиво и ярко. Куркума, капуста, свекла и не только — расскажем, как использовать простые продукты и добиться ярких цветов и интересных узоров. А еще поделимся парой секретов: зачем использовать уксус и натирать яйца спиртом? Читайте в нашей статье!

Важное правило

Натуральные красители капризны, но результат того стоит.

Основные правила:

  • яйца должны быть комнатной температуры (иначе лопнут при варке);

  • в отвар обязательно добавляйте 1-2 столовые ложки уксуса — он закрепляет цвет;

  • после окрашивания протрите яйца растительным маслом для блеска.

Желтый и золотой: куркума и пижма

Самый яркий натуральный желтый дает куркума. На литр воды берите 3 столовые ложки куркумы, доведите до кипения, варите яйца 10–15 минут. Чем дольше, тем насыщеннее — от лимонного до оранжево-золотого.

  • Минус, который нашли, когда проверяли способ: куркума пачкает руки, работайте в перчатках.

Альтернатива — отвар пижмы или ромашки. Но яркого цвета так не добьешься. Цвет будет бледным. Для золотого блеска после варки натрите яйца куркумой в сухом виде — получится эффект золотого напыления.

Розовый и малиновый: свекла и клюква

Свекольный сок — самый доступный розовый краситель.

  • Вариант первый: натрите вареные яйца тертой сырой свеклой, оставьте на 10–30 минут — цвет от нежно-розового до густого малинового.

  • Вариант второй: сварите яйца в свекольном отваре (3-4 свеклы на литр воды, натертые или нарезанные). Добавьте уксус и варите 15 минут.

Клюква или вишня дают более холодный, ягодный розовый. Замороженные ягоды разморозьте, разомните, залейте водой и варите яйца в этом отваре.

Синий и фиолетовый: краснокочанная капуста

Красная капуста дает синий цвет, а если добавить в отвар уксус — фиолетовый.

Нарежьте полкочана капусты, залейте литром воды, варите 20 минут. Процедите, в отвар положите вареные яйца и оставьте на 6–8 часов (лучше на ночь в холодильнике). Получится небесно-голубой. Добавьте в отвар уксус — цвет станет фиолетовым или лавандовым.

Зеленый: шпинат и матча

Зеленый цвет с натуральными красителями получить тяжелее всего. Шпинат, который часто советуют блогеры, дает лишь бледный салатовый цвет, почти незаметный.

Лучший вариант, который мы нашли, — порошок матча (это японский зеленый чай). На литр воды — 3-4 столовые ложки матчи, варите яйца 10 минут. Получится нежный фисташковый. Для более темного оттенка оставьте яйца в отваре на ночь.

  • Альтернатива: петрушка или крапива. Измельчите много зелени, залейте кипятком, настаивайте час, затем варите в этом настое яйца.

Оранжевый: паприка и морковь

Сладкая паприка дает терракотово-оранжевый. На литр воды — 4 столовые ложки паприки, варите яйца 15 минут. Цвет получится кирпичным. Хотите ярче? Советуем добавить куркуму.

Морковный сок (свежевыжатый, литр) дает нежный персиковый. Просто сварите яйца в морковном соке, но учтите, вкус яиц немного изменится. Они станут сладковатыми.

Коричневый и бежевый: кофе и чай

Крепкий кофе (3 столовые ложки молотого на литр) дает благородный коричневый, от бежевого до шоколадного в зависимости от времени выдержки. Варите яйца 15 минут или залейте вареные яйца кофе и оставьте на ночь.

Черный чай даст более слабый цвет. На литр воды — 4 пакетика черного чая, варите яйца 15 минут.

Красивые узоры без специальных инструментов

  • Мраморные яйца. Перед варкой обваляйте влажные яйца в сухой луковой шелухе (кусочках разного размера), заверните в марлю и варите в обычной воде или с куркумой. Получится мраморный рисунок.

  • Кружевные яйца. Приклейте на сырое яйцо кружевную ленту (или ажурную салфетку) с помощью яичного белка, заверните в капрон, варите в любом красителе. После варки снимите ткань — останется белый кружевной узор.

  • Листья и цветы. Приложите к яйцу маленький лист петрушки, укропа или фиалки, плотно зафиксируйте капроном или марлей. Варите в луковой шелухе или куркуме. После варки удалите лист — останется четкий белый силуэт на цветном фоне.

  • Рисунок воском. Растопите свечу, зубочисткой или тонкой палочкой нанесите узор на сырое яйцо, затем варите в красителе. Воск защитит участки от окрашивания. После варки нагрейте яйцо над свечой и сотрите воск салфеткой.

  • Полоски. Обмотайте яйцо резинками в хаотичном порядке, варите в красителе. После варки снимите резинки — останутся белые полоски. ВАЖНО: резинки должны выдерживать кипяток. Обычные канцелярские могут расплавиться или лопнуть, выделяя запах. Лучше взять силиконовые резинки для кулинарии или плотные нитки/жгуты.

Как закрепить цвет и добавить блеск

После окрашивания и высыхания протрите яйца ватным диском с растительным маслом — они станут глянцевыми, как лакированные. Для стойкости цвета (особенно для свеклы и капусты) подержите яйца в отваре в холодильнике несколько часов, а лучше ночь.

Натуральные красители не дают таких ярких оттенков. Зато вы точно знаете, что в тарелке не будет ничего лишнего.

Анастасия Фомина
