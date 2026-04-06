06 апреля 2026 в 12:00

Пеку по поводу и без! Вишневый торт с творожным слоем — проще рецепта не найти, а вкус — просто сказка

Фото: D-NEWS.ru
Пеку по поводу и без — вишневый торт с творожным слоем стал моим коронным десертом. Его нежная текстура, кисло-сладкая вишня и бархатистый творожный крем покоряют с первого куска.

Беру песочное тесто, творог и вишню — и через час на столе торт, который выглядит как ресторанный шедевр, а готовится проще, чем кажется. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая песочная основа, нежный творожный слой с ванилью, а сверху — сочная вишня в желе, которая придает десерту яркий цвет и легкую кислинку.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 125 г сливочного масла, 1 яйцо, 50 г сахара, щепотка соли; для творожного слоя — 500 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара; для вишневого слоя — 500 г вишни (свежей или замороженной), 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка крахмала.

Замесите песочное тесто, выложите в форму, сформируйте бортики. Творог пробейте блендером с яйцами и сахаром, выложите на тесто. Вишню смешайте с сахаром и крахмалом, выложите сверху. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут. Полностью остудите, затем уберите в холодильник на 2–3 часа. Этот торт хорош и к празднику, и для уютного семейного чаепития.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
вишня
рецепты
пироги
кулинария
Мария Левицкая
