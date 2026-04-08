08 апреля 2026 в 16:24

НАТО рассматривает возможность отправки миссии в Ормузский пролив

НАТО рассматривает возможность направления военно-морской миссии для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники в Альянсе. По данным издания, миссия может быть сначала сформирована под видом очередной «коалиции желающих», а затем руководство передадут командным структурам НАТО на саммите в Анкаре в июле.

Многое говорит о том, что это нужно организовать как миссию НАТО, — заявил один из источников.

Журналисты напомнили, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом для согласования разногласий внутри НАТО по ситуации вокруг Ирана. Миссия рассматривается как способ частично выполнить требования Вашингтона к союзникам.

Источники газеты уточнили, что переговоры о возможной миссии находятся на ранней стадии и многие вопросы требуют уточнения. В частности, пока не известно, как долго продержится режим прекращения огня, который достигли США и Иран.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открывает Ормузский пролив для судов. По его словам, мера продлится две недели. При этом он подчеркнул, что проходящие через пролив суда должны будут координировать свои действия с армией страны.

