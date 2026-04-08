«США достигли целей»: в Пентагоне отчитались об итогах иранской кампании Генерал Кейн: США достигли своих военных целей в ходе операции в Иране

Вашингтон достиг своих военных целей в рамках операции против Ирана, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале Пентагона. По его словам, американцы тем самым защитили свои интересы «на годы вперед».

В течение 38 дней масштабной боевой операции силы США достигли военных целей, определенных президентом [США Дональдом Трампом], — подчеркнул Кейн.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана объявил об «исторической победе» в противоборстве с Соединенными Штатами и Израилем. Ракетные удары пришлись по ключевым объектам вражеской военной инфраструктуры. По оценке совета, Ирану и силам сопротивления удалось практически полностью разгромить американскую военную машину в регионе.

Кроме того, израильские журналисты заявили, что президент США Дональд Трамп, приняв решение о двухнедельном перемирии с Ираном, вынуждает Израиль платить за это слишком большую цену. Отмечается, что Армия обороны Израиля только приступила к операции против движения «Хезболла» на территории Ливана.