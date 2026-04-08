Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:47

«США достигли целей»: в Пентагоне отчитались об итогах иранской кампании

Генерал Кейн: США достигли своих военных целей в ходе операции в Иране

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтон достиг своих военных целей в рамках операции против Ирана, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале Пентагона. По его словам, американцы тем самым защитили свои интересы «на годы вперед».

В течение 38 дней масштабной боевой операции силы США достигли военных целей, определенных президентом [США Дональдом Трампом], — подчеркнул Кейн.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана объявил об «исторической победе» в противоборстве с Соединенными Штатами и Израилем. Ракетные удары пришлись по ключевым объектам вражеской военной инфраструктуры. По оценке совета, Ирану и силам сопротивления удалось практически полностью разгромить американскую военную машину в регионе.

Кроме того, израильские журналисты заявили, что президент США Дональд Трамп, приняв решение о двухнедельном перемирии с Ираном, вынуждает Израиль платить за это слишком большую цену. Отмечается, что Армия обороны Израиля только приступила к операции против движения «Хезболла» на территории Ливана.

США
Иран
Дональд Трамп
Пентагон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.