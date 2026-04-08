Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте выход Соединенных Штатов из Альянса, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Ливитт на брифинге. Переговоры запланированы на среду, 8 апреля.

Думаю, он будет обсуждать его через пару часов с генеральным секретарем Рютте, и, возможно, вы услышите об этом напрямую от президента по итогам этой встречи сегодня днем, — сказала представитель Белого дома.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что разногласия между президентом США и странами Евросоюза делают заморозку участия Вашингтона в НАТО и прекращение финансирования Альянса вполне возможными. По его словам, мировая политика иногда преподносит неожиданные сюрпризы, причины которых не всегда очевидны.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что США не выйдут из НАТО, несмотря на слова Трампа. Он указал, что эти заявления носят эпатажный характер, хотя в этом направлении возможны символические шаги, такие как сокращение американского контингента.