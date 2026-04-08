08 апреля 2026 в 20:28

Дочь строительного магната съездила во Вьетнам и не выжила

Дочь британского строительного магната Орла Уэйтса погибла в ДТП во Вьетнаме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британская туристка, 19-летняя дочь строительного магната Орла Уэйтса, погибла во Вьетнаме в результате ДТП с участием грузовика, сообщает издание The Sun. Инцидент произошел во время ее поездки по популярному кольцевому маршруту Хазянг-Луп — девушка упала с мотоцикла на проезжую часть.

После падения на британку наехал грузовик, говорится в материале. Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Девушка скончалась от полученных травм. Родители туристки приняли решение пожертвовать органы дочери для нуждающихся в пересадке.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что в Санкт-Петербурге на пересечении улицы Десантников и Ленинского проспекта случилась авария с участием несовершеннолетней девушки на электросамокате. Ученица восьмого класса выкатилась на «зебру» на запрещающий сигнал светофора и угодила под колеса легкового автомобиля иностранной марки.

Кроме того, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полиция организовала проверку по факту аварии в Ломоносовском районе Ленобласти, в результате которой погиб ребенок-пешеход. Трагический инцидент случился вечером 22 марта на внешнем кольце КАД.

Европа
Великобритания
Вьетнам
ДТП
Дочь строительного магната съездила во Вьетнам и не выжила
