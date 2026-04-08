Дочь строительного магната съездила во Вьетнам и не выжила Дочь британского строительного магната Орла Уэйтса погибла в ДТП во Вьетнаме

Британская туристка, 19-летняя дочь строительного магната Орла Уэйтса, погибла во Вьетнаме в результате ДТП с участием грузовика, сообщает издание The Sun. Инцидент произошел во время ее поездки по популярному кольцевому маршруту Хазянг-Луп — девушка упала с мотоцикла на проезжую часть.

После падения на британку наехал грузовик, говорится в материале. Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Девушка скончалась от полученных травм. Родители туристки приняли решение пожертвовать органы дочери для нуждающихся в пересадке.

