Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 20:43

Журналист погиб в результате атаки Израиля на сектор Газа

Корреспондент Al Jazeera Вишах погиб в результате атаки Израиля на сектор Газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа после удара БПЛА Израиля, сообщается в заявлении телеканала. Известно, что дрон попал в его автомобиль.

Корреспондент Al Jazeera Mubasher в секторе Газа Мухаммед Вишах погиб после удара израильского беспилотника по его автомобилю, — сказано в сообщении.

Ранее корреспондент Стив Суини и оператор телеканала RT Али Рида пострадали при исполнении профессиональных обязанностей на юге Ливана. Предварительно установлено, что израильский истребитель выпустил ракету по автомобилю съемочной группы, когда они находились вблизи военной базы.

Кроме того, представители МИЦ «Известия» сообщили, что корреспондент телеканала Al Mayadeen Фатима Фтуни, которая погибла при ударе израильских военных по Ливану, сотрудничала с их агентством. Журналистка пользовалась широкой известностью в регионе благодаря своим материалам с передовой во время ближневосточных конфликтов.

Также в пресс-службе МИД РФ сообщили, что Россия настаивает на тщательном расследовании гибели журналистов в результате авиаудара израильских военно-воздушных сил. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что атака была совершена на гражданское транспортное средство, в котором передвигались работники средств массовой информации.

Мир
сектор Газа
Израиль
журналисты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.