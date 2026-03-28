Убитая войсками Израиля в Ливане журналистка сотрудничала с «Известиями»

В Ливане в результате целенаправленной израильской атаки на группу журналистов в районе Джеззин погибла корреспондент телеканала Al Mayadeen Фатима Фтуни, сотрудничавшая с МИЦ «Известия», сообщили представители агентства. Журналистка была хорошо известна в регионе своими репортажами с мест событий в период ближневосточных конфликтов.

Фатима Фтуни неоднократно готовила материалы для редакции «Известий», последний ее сюжет вышел 27 марта 2026 года. Благодаря работе Фатимы и ее коллег из медиасети российские зрители агентства могли следить за развитием событий на Ближнем Востоке в разгар противостояния.

Ранее Армия обороны Израиля официально признала, что нанесла целенаправленный удар по журналисту телеканала Al-Manar Али Шуайбу, которого в ЦАХАЛ назвали якобы террористом «Хезболлы», действовавшим под прикрытием профессии корреспондента. Вместе с ним погибла сотрудничавшая с российскими СМИ журналистка Al Mayadeen Фатима Фтуни.