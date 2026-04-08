В России указали, с кого взял пример Нетаньяху Журналист Богданов: Нетаньяху наряду с Зеленским решил не слушаться Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взял пример с президента Украины Владимира Зеленского не слушаться президента США Дональда Трампа, сообщил журналист ИС «Вести» Валентин Богданов. По его словам, Нетаньяху действует вопреки словам Трампа.

А почему он должен действовать иначе? Пример Зеленского показал, что с президентом США так можно. Обещать и не делать. Так что вопрос с Зеленским Трампу все равно придется решать. И тут в него уперлось, — считает журналист.

Ранее журналист Сергей Строкань отметил, что президент США Дональд Трамп оказался «в одиночестве» в ближневосточном конфликте, и его необычные публичные выступления лишь подтверждают это. По мнению Строканя, Нетаньяху манипулирует Трампом, а европейские лидеры испытывают к нему откровенное отвращение.

Ранее Нетаньяху на совещании в Министерстве обороны заявил, что совместные удары США и Израиля по Ирану уничтожили 70% мощностей по производству стали в Исламской Республике. Он назвал это «огромным достижением», поскольку такие потери лишают Корпус стражей Исламской революции (КСИР) финансирования и возможности массового производства вооружений.