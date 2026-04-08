08 апреля 2026 в 19:56

Краснодарских судей заподозрили в краже 12,5 тыс. гектаров земли

В Краснодаре арестовали имущество судей Хахалевых по земельному делу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Краснодарских судей Наталию и Елену Хахалевых вместе с мужем последней заподозрили в незаконном присвоении земельного фонда площадью более 12,5 тыс. гектаров и использовании судебных механизмов для оформления ценных сельхозугодий на аффилированные структуры, сообщили в пресс-службе судов региона. Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи краевого суда Елены Хахалевой, действующей судьи Арбитражного суда Наталии Хахалевой, а также их родственников и связанных с ними лиц.

Октябрьским районным судом Краснодара приняты обеспечительные меры по иску об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в Архангельской области под стражу взяли начальника жилищно-коммунальной службы № 9 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ Игоря Хуторянского. Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и нанесении ущерба на сумму свыше 37 млн рублей при исполнении государственного контракта.

Кроме того, источники сообщили, что правоохранители задержали временно исполняющего обязанности мэра Нововоронежа Юрия Черенкова. Руководитель занял этот пост всего семь дней назад — 1 апреля. На данный момент информация о предъявленных ему обвинениях отсутствует.

