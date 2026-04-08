Краснодарских судей заподозрили в краже 12,5 тыс. гектаров земли В Краснодаре арестовали имущество судей Хахалевых по земельному делу

Краснодарских судей Наталию и Елену Хахалевых вместе с мужем последней заподозрили в незаконном присвоении земельного фонда площадью более 12,5 тыс. гектаров и использовании судебных механизмов для оформления ценных сельхозугодий на аффилированные структуры, сообщили в пресс-службе судов региона. Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи краевого суда Елены Хахалевой, действующей судьи Арбитражного суда Наталии Хахалевой, а также их родственников и связанных с ними лиц.

Октябрьским районным судом Краснодара приняты обеспечительные меры по иску об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, — говорится в сообщении.

