30 апреля 2026 в 16:24

Врач ответила, какой гормон отвечает за радость и баланс

Врач Соломатина: серотонин отвечает за радость и баланс

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Серотонин — гормон, отвечающий за чувства радости и баланса, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что он вырабатывается из аминокислоты триптофан.

Серотонин — это тот самый гормон, который дарит нам чувство глубокого удовлетворения, покоя и безопасности. Мы чувствуем его после сытного обеда (особенно с медленными углеводами), после хорошего секса, в теплой компании. Серотонин как бы говорит: «Все хорошо, можно расслабиться», — рассказала Соломатина.

Врач подчеркнула, что триптофан можно получить из углеводной пищи. По ее словам, он также содержится в индейке, буром рисе, вешенках, томатах и ферментированных продуктах.

Ранее тренер Юрий Брабечан рассказал, что при возникновении депрессии спорт играет второстепенную роль в терапии. По его словам, в случае тяжелого психологического состояния рекомендуется обращаться к специалистам для получения необходимой помощи.

Здоровье
гормоны
серотонин
продукты
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
