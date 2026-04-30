Врач ответила, какой гормон отвечает за радость и баланс

Серотонин — гормон, отвечающий за чувства радости и баланса, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что он вырабатывается из аминокислоты триптофан.

Серотонин — это тот самый гормон, который дарит нам чувство глубокого удовлетворения, покоя и безопасности. Мы чувствуем его после сытного обеда (особенно с медленными углеводами), после хорошего секса, в теплой компании. Серотонин как бы говорит: «Все хорошо, можно расслабиться», — рассказала Соломатина.

Врач подчеркнула, что триптофан можно получить из углеводной пищи. По ее словам, он также содержится в индейке, буром рисе, вешенках, томатах и ферментированных продуктах.

