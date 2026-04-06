06 апреля 2026 в 16:48

Врач объяснил, почему женщины лучше запоминают лица

Врач Еделев: женщины лучше запоминают лица из-за гормонов

Женщины лучше мужчин запоминают лица из-за половых гормонов, рассказал Общественной Службе Новостей доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев. Он отметил, что на запоминание влияет эстроген.

Исследования показывают, что женский половой гормон эстроген играет важную стимулирующую роль в когнитивных функциях. Рецепторы эстрогена в областях мозга, отвечающих за память на лица и события, в гиппокампе и миндалевидном теле улучшают эффективность рабочей памяти при обработке эмоциональной и социальной информации. Этим также объясняются колебания в способности к запоминанию лиц женщинами в зависимости от фазы менструального цикла, — рассказал Еделев.

Врач подчеркнул, что у мужчин и женщин могут быть разные гены, отвечающие за формирование долгосрочных воспоминаний. По его словам, в странах с высоким уровнем гендерного равенства преимущества женской памяти выражены сильнее.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что пристрастие к сладкому негативно сказывается на когнитивных функциях, разрушая нейронные связи и снижая концентрацию. По ее словам, хотя кратковременный прилив энергии после употребления сахара действительно имеет место, за ним неизбежно следуют негативные последствия для организма и мозга.

