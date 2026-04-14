Врач назвала причины весенней агрессии

Агрессия весной может быть связана с нарушением сна, рассказала Lenta.ru старший лаборант кафедры госпитальной терапии имени академика Г. И. Сторожакова ИКМ Пироговского Университета Анастасия Подхватилина. Она отметила, что причиной весеннего обострения может стать также смена гормонального фона, так как продолжительность светового дня влияет на выработку гормонов.

Нарушения сна сами по себе могут запускать целый каскад проблем со здоровьем. Достается и гормонам надпочечников — их ритм секреции также может меняться, чаще в сторону повышения и смещения утреннего пика, что ухудшает самочувствие и провоцирует повышенную агрессию, — рассказала Подхватилина.

Врач подчеркнула, что уровни серотонина и дофамина весной обычно становятся выше. По ее словам, у людей с психологическими проблемами или нестабильным фоном нейромедиаторов эти колебания могут проявляться сильнее.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал, что так называемое весеннее обострение психических расстройств уже закрепилось в массовом сознании, однако данное понятие требует более аккуратного и взвешенного отношения. В частности, в отдельных случаях психика может реагировать на изменения внешней среды.