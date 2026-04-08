08 апреля 2026 в 19:54

МИД РФ: Москва и Баку настроены на дальнейшее союзническое взаимодействие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Москва и Баку настроены на дальнейшее союзническое сотрудничество, чтобы укреплять связи двух государств, сообщили в пресс-службе МИД России. В среду, 8 апреля, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым, где и обсуждался этот тезис.

Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранных российско-азербайджанских связей и союзнического взаимодействия, а также обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, — сказано в сообщении МИД РФ.

Ранее Мустафаев заявил, что турпоток из России в Азербайджан в 2026 году может приблизиться к рекордным показателям 2024 года. По его словам, после 2024-го, когда Азербайджан посетили 730 тыс. россиян, наметился небольшой спад.

Кроме того, вице-премьер РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что Москва благодарна Азербайджану и Грузии за разблокировку провоза грузов из России в Армению. По его словам, перевозка российских грузов выгодна для всех сторон, что подтверждается устойчивым ростом их объемов.

