Вучич допустил проведение выборов в Сербии этим летом

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность проведения внеочередных парламентских выборов летом 2026 года. По его словам на странице в соцсети, прежде всего он будет руководствоваться интересами государства.

Если в стране будет серьезный кризис, выборов летом не будет, но при установлении мира возможность проведения выборов не исключается, пояснил президент. Предыдущие выборы Вучич планировал организовать до конца 2026 года с самой ранней датой 31 мая.

Ранее Вучич сообщил о продлении соглашения с Россией по поставкам газа. По его словам, договор был продлен на три месяца на благоприятных условиях после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Глава республики также отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере медицины и участие российских компаний в проектах в Сербии.

Кроме того, президент Сербии заявил: если эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжится, все страны Европы окажутся в настоящем аду. По его словам, региону грозят крайне серьезные проблемы в энергетической сфере. Политик подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива имеет долгосрочные последствия для многих стран.