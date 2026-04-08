Коррупционное имущество экс-замглавы Кубани оценили в 338,6 млн рублей

Бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова приобрела имущество на 338,6 млн рублей за счет неподтвержденных доходов и оформила его на родственников, заявили в объединенной пресс-службе судов региона. При этом часть активов экс-чиновница успела продать.

За счет источников, законность которых не подтверждена, приобретены права на 21 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью 110 646 033,86 рубля (рыночная стоимость — 338 602 700 рублей), — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Прикубанский районный суд Краснодара принял решение обратить в доход государства оставшиеся активы Миньковой и членов ее семьи в рамках антикоррупционного иска. Так как часть активов была продана, суд постановил взыскать компенсацию в размере 90 млн рублей.

До этого стало известно, что Генеральная прокуратура РФ решила через суд обратить в доход государства имущество бывшего главы Ростовской области Владимира Чуба. Данные действия проводятся в рамках закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».