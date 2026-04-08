08 апреля 2026 в 14:55

Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы

Суд взыскал с подрядчика 195 млн рублей в пользу КРКО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы по иску прокуратуры Курской области аннулировал договор между АО «Корпорация развития Курской области» и стройфирмой, сообщает РИА Новости. При этом инстанция потребовала вернуть заказчику около 195 млн рублей.

Генеральная прокуратура РФ ранее обратилась в суд с требованием взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных по контрактам на строительство оборонных сооружений в регионе.

Иск был подан в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по делу выступают Лукин и его бывшие заместители, среди которых Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин, а также компании: ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Сиэми», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема».

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на допросе сообщил, что бывший министр транспорта Роман Старовойт получал десятки миллионов рублей в качестве откатов. Он также рассказал, что ему в качестве благодарности за заключение контрактов на возведение фортификаций от одного подрядчика поступило 12 млн рублей, а от другого — около 9 млн рублей.

Общество
Курская область
суды
средства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром нефть» провела выездные медосмотры для коренных жителей Ямала
Зеленский выступил с экстренным обращением к России
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере
Дальше
