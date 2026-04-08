Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы Суд взыскал с подрядчика 195 млн рублей в пользу КРКО

Арбитражный суд Москвы по иску прокуратуры Курской области аннулировал договор между АО «Корпорация развития Курской области» и стройфирмой, сообщает РИА Новости. При этом инстанция потребовала вернуть заказчику около 195 млн рублей.

Генеральная прокуратура РФ ранее обратилась в суд с требованием взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных по контрактам на строительство оборонных сооружений в регионе.

Иск был подан в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по делу выступают Лукин и его бывшие заместители, среди которых Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин, а также компании: ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Сиэми», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема».

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на допросе сообщил, что бывший министр транспорта Роман Старовойт получал десятки миллионов рублей в качестве откатов. Он также рассказал, что ему в качестве благодарности за заключение контрактов на возведение фортификаций от одного подрядчика поступило 12 млн рублей, а от другого — около 9 млн рублей.