Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 13:53

Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона

Генпрокуратура решила отсудить имущество экс-главы Ростовской области Чуба

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральная прокуратура России решила через суд обратить в доход государства имущество бывшего главы Ростовской области Владимира Чуба, сообщается в материалах Октябрьского районного суда Краснодара. Данные действия проводятся в рамках закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

[Надзорное ведомство обратилось с иском] об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что имущество бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, обвиняемого в коррупции, обратят в доход государства. Речь идет о 47 объектах недвижимости, автомобилях, более 72 млн рублей на банковских счетах, а также о наличных средствах в валюте.

До этого бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых приговорили к 12 годам колонии. Рябых проходил по делу о взятке в размере 15 млн рублей. Генерала также оштрафовали, лишили воинского звания и обратили в доход государства его имущество на сумму в 40 млн рублей.

Регионы
Россия
Ростовская область
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.